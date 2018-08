Südkoreas medizinisches Hilfsteam für Opfer des Dammbruchs in Laos eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches medizinisches Hilfsteam für Opfer des jüngsten Dammbruchs in Laos ist in dem Land eingetroffen.Das 20-köpfige Katastrophenhilfeteam kam am Sonntagnachmittag mit einem Militärflugzeug am Flughafen Pakse im Süden von Laos an.Das Team wird im Flutgebiet, Sanamxay der Provinz Attapeu, eingesetzt. Dort befinden sich vier Notunterkünfte für etwa 3.500 Flutopfer. Die südkoreanische Regierung schickte auch zwei militärische Transportflugzeuge mit Medikamenten an Bord zum Unglücksort.Letzten Montag stürzte ein Hilfsdamm eines im Bau befindlichen hydroelektrischen Damms in der Provinz Attapeu ein. Die Umgebung wurde mit enormen Wassermengen überflutet, es wurden mehrere Todesopfer und über hundert Vermisste gemeldet. Das koreanische Unternehmen SK Engineering & Construction ist an dem Bauprojekt beteiligt.