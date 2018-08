Verbraucher reichen Sammelklage gegen BMW wegen Brandgefahr ein

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe koreanischer BMW-Fahrer hat eine Sammelklage gegen BMW wegen Brandgefahr eingereicht.Vier BMW-Fahrer reichten am Montag beim Bezirksgericht Seoul Zentral gegen BMW Korea und die Vertriebsfirma Deutsch Motors eine Entschädigungsklage ein. Anlass ist ein Modell, für das jüngst wegen des Brandes während der Fahrt ein Rückruf in Südkorea beschlossen wurde.Die Kläger waren zwar selbst nicht von einem solchen Brand betroffen. Wegen der Einschränkungen bei der Nutzung des Fahrzeugs angesichts des Brandrisikos hätten sie jedoch finanzielle und psychologische Schäden davongetragen, hieß es.Laut Rechtsanwalt Ha Jong-sun von der Anwaltskanzlei Barun Law, die die BMW-Fahrer vertritt, fordert jeder fünf Millionen Won (4.480 Dollar) Entschädigung. Man werde abhängig vom Ergebnis einer Evaluation die Summe erhöhen, weitere Kunden würden sich der Klage anschließen.Ein weiterer BMW-Fahrzeughalter, dessen Auto Feuer gefangen hatte, verklagte BMW Korea. Dieser soll zehn Millionen Won (8.960 Dollar) verlangen.Letzte Woche rief BMW Korea wegen Berichten über brennende Motoren des Modells 520d 106.317 Fahrzeuge in die Werkstatt.