Südkoreas Herrenteam gewinnt Gold bei Taekwondo-Team-Weltmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkoreas Herrenteam hat bei den World Taekwondo World Cup Team Championships die Goldmedaille gewonnen.Im Finale am Sonntag im chinesischen Wuxi siegte das Team aus In Kyo-don, Park Ji-min, Nam Koong-hwan, Jang Joon und Shin Dong-yun über China mit 68:56. Die Südkoreaner gewannen die Goldmedaille und ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Dollar.Das südkoreanische Damenteam holte die Bronzemedaille, nachdem es das Halbfinale gegen Chinas zweite Mannschaft mit 29: 49 verloren hatte.Südkorea gewann auch im Mixed-Wettbewerb die Bronzemedaille. Hierzu kam es durch den 39:23-Sieg über Marokko im Kampf um die Bronzemedaille.