Absatz mit Klimaanlagen erreicht voraussichtlich Rekordhoch

Der Absatz mit Klimaanlagen wird aufgrund der langen Hitzewelle voraussichtlich auf ein neues Rekordhoch steigen.Die Haushaltselektronikbranche rechnet damit, dass dieses Jahr bis zu 2,6 Millionen Klimageräte in Südkorea verkauft würden. Damit würde der im Vorjahr aufgestellte Rekord von 2,5 Millionen Einheiten übertroffen.Bei den Klimaanlagen wurde vorletztes und letztes Jahr in Folge der Absatzrekord erneuert. Dieses Jahr ging der Absatz im Mai und Juni wegen niedrigerer Temperaturen als in den letzten Jahren zurück, wegen der Hitze im Juli nahmen die Bestellungen jedoch plötzlich zu.Die Fabriken für Klimaanlagen sind daher voll ausgelastet. Samsung Electronics setzte im März, einen Monat früher als letztes Jahr, sämtliche Produktionsanlagen für Klimaanlagen in Betrieb. Weil die Anzahl der Bestellungen kräftig stieg, mussten die Arbeiter Überstunden machen.LG Electronics verzichtete auf den Plan, vom 6. bis 10. August die Fabriken zu schließen. Die Produktionsanlagen werden stattdessen normal weiterbetrieben.