Industrieminister besucht Halbleiterfabriken

Photo : KBS News

Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Paik Un-gyu, hat Halbleiterfabriken von Samsung Electronics und SK Hynix besucht, um die Halbleiterbranche zu ermutigen.Halbleiter machen mehr als 20 Prozent der südkoreanischen Ausfuhren aus.Paik bedankte sich für die Investitionen der Halbleiterbranche im Inland und versprach eine aktive Kooperation der Regierung, damit die einheimischen Hersteller ihre Spitzenposition am Weltmarkt verteidigen können.Paik suchte zuerst die Fabrik von SK Hynix in Icheon auf. Er warb für den jüngst veröffentlichen Plan der Firma für Investitionen in eine neue Produktionsstätte und teilte die Bereitschaft seines Ministeriums mit, die Sicherung von Halbleitertechnologien der nächsten Generation zu unterstützen.Im Anschluss daran besuchte er die Fabrik von Samsung in Pyeongtaek und wurde über den aktuellen Stand der Investitionen in Höhe von 30 Billionen Won (26,9 Milliarden Dollar) seit 2015 informiert. Er bat um weitere Investitionen für die Wettbewerbsfähigkeit der Material- und Komponentenindustrie.Das Industrieministerium arbeitet an dem sogenannten „2K Projekt“, um einen Halbleiter zu entwickeln, der mit einem Tausendstel Stromverbrauch verglichen mit herkömmlichen Produkten eine tausendfach größere Leistung bietet.