Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf 61,1 Prozent gefallen

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in hat sich laut neuen Umfrageergebnissen dem Rekordtief angenähert.Das Meinungsforschungsinstitut Realmeter befragte im Auftrag des Senders CBS vom 23. bis 27. Juli landesweit 2.504 Erwachsene.61,1 Prozent der Befragten bewerteten Moons Amtsführung positiv. Das sind 1,8 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. 33,3 Prozent, damit 1,9 Prozentpunkte mehr, sprachen von einer schlechten Amtsführung.Der Beliebtheitswert für den Staatschef sank die sechste Woche in Folge und näherte sich dem tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt von 60,8 Prozent an, der im Januar verbucht worden war.Unter den Parteien lag die regierende Minjoo-Partei Koreas mit 44 Prozent Zustimmung an der Spitze. Dahinter folgte die Freiheitspartei Koreas mit 18,6 Prozent.Die Gerechtigkeitspartei verbesserte sich dank des Zusammenhaltens der Unterstützer anlässlich des Todes des Abgeordneten Roh Hoe-chan in der Vorwoche um 2,1 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent. Die Bareunmirae-Partei kam auf sieben Prozent, die Partei für Demokratie und Frieden auf 2,9 Prozent.Das Konfidenzniveau wurde mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter und der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.