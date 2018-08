Präsident Moon tritt Sommerurlaub an

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag einen fünftägigen Urlaub angetreten.Wie verlautete, werde er die meiste Zeit an einer militärischen Anlage verbringen. Die Wahl wird neben der einfachen Bewachung auch darauf zurückgeführt, dass der Staatschef dort bei einer Eventualität ohne Weiteres einschreiten könnte.Wie verlautete, werde der Stabschef im Präsidialamt, Im Jong-seok, ebenfalls eine Sommerpause machen, während der Präsident in Urlaub ist.Während dieser Zeit wird der Chef des Büros für nationale Sicherheit, Chung Eui-yong, die Pflichten der beiden übernehmen.