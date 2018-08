Hochrangiger chinesischer Außenpolitiker war laut Berichten Mitte Juli in Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger chinesischer Außenpolitiker hat Mitte dieses Monats Südkorea besucht.Laut einer diplomatischen Quelle in Peking sei der für Auswärtiges zuständige Direktor der Kommunistischen Partei Yang Jiechi gemeinsam mit Vizeaußenminister Kong Xuanyou nach Südkorea gekommen.Kong ist in der chinesischen Regierung für die nordkoreanische Nuklearfrage zuständig und kam während des dreitägigen Besuchs mit hohen Beamten zusammen.Der Besuch erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Diskussionen über eine mögliche Rolle Chinas für die Aushandlung einer formalen Erklärung des Endes des Koreakriegs.Laut einer diplomatischen Quelle in Peking würde eine solche Erklärung nicht automatisch alle rechtlichen Fragen in Bezug auf den Krieg klären, sie wäre eher Ausdruck von politischem Willen für die Schaffung eines dauerhaften Friedensregimes.