Nationales Frau nach Rückkehr aus Saudi-Arabien wegen Mers-Verdacht ins Krankenhaus eingewiesen

Eine jüngst aus Saudi-Arabien zurückgekehrte Frau in Busan ist als Mers-Verdachtspatientin eingestuft worden.



Laut der Stadtverwaltung kehrte die 25-Jährige am 26. Juli heim, nachdem sie etwa fünf Monate lang in einem Krankenhaus in Saudi-Arabien gearbeitet hatte. Sie habe ab 28. Juli Symptome von Halsschmerzen begleitet von Schüttelfrost gezeigt. Beim Besuch in einem Krankenhaus am folgenden Tag sei sie wegen eines Mers-Verdachts isoliert worden.



Die Stadt Busan will alle Personen überwachen, die die Frau nach ihrer Rückkehr kontaktierte, und sie weiter isoliert behandeln lassen, bis konkrete Diagnoseergebnisse vorliegen.