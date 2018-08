Außenministerin bricht zu Teilnahme an Regionalforen nach Singapur auf

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha bricht am Dienstagnachmittag nach Singapur auf, um an einer Reihe von regionalen Treffen teilzunehmen.Sie wird am Freitag an einem Außenministertreffen zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und an einem Außenministertreffen zwischen Südkorea und den Mekong-Staaten teilnehmen. Am Samstag sind ein Außenministertreffen der ASEAN plus drei Länder-Südkorea, China und Japan-, ein Außenministertreffen des Ostasien-Gipfels (EAS) sowie ein Außenministertreffen des ASEAN-Regionalforums (ARF) vorgesehen.Am Mittwoch und Donnerstag wird Kang bilaterale Gespräche mit ihren Amtskollegen führen. Dabei wird sie die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Friedenssicherung erläutern und um Unterstützung und Kooperation der ASEAN sowie der internationalen Gemeinschaft bitten. Wie verlautete, würden bilaterale Gespräche mit 15 Ländern, darunter den USA, China, Japan und Russland, angestrebt.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob ein bilaterales Treffen zwischen Kang und dem nordkoreanischen Außenminister Ri Yong-ho und ein Dreier-Treffen zwischen beiden und US-Außenminister Mike Pompeo zustande kommen werden.