Radon in Bettzeug von weiterem Möbelhersteller entdeckt

Photo : KBS News

In Bettzeug eines weiteren Möbelherstellers in Südkorea sind über dem Grenzwert liegende Werte des radioaktiven chemischen Elements Radon entdeckt worden.Zuvor hatte der Bettenhersteller Daejin Bed mit radonbelasteten Matratzen für Aufsehen gesorgt.Die Kommission für Nuklearsicherheit stellte nun bei zwei Matratzenauflagen und einem Kopfkissen von Casamia Radonwerte fest, die über dem Grenzwert liegen. Die Kommission untersuchte 13 Produkte von Casamia, nachdem das Unternehmen über eine mögliche Radonbelastung berichtet hatte.Casamia vermutet als Ursache rotes Lehmpuder, das als Anion beigemischt wurde.Die Kommission ordnete an, die betroffenen Produkte sofort aus dem Handel zu nehmen.Unterdessen wurde gemeldet, dass auch in einem Kissenüberzug eines anderen Herstellers Radon gefunden wurde.