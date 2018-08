Ausländer mögen in Sommernächten Changdeok-Palast am liebsten

Photo : YONHAP News

Unter den Palästen in Seoul wollen Ausländer in einer Sommernacht am liebsten den Palast Changdeok besuchen.Das habe eine Meinungsumfrage ergeben, die vom 2. bis 15. Juli auf der Facebook- und Weibo-Seite der Tourismusorganisation Seouls abgehalten wurde, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.43 Prozent der insgesamt 356 Teilnehmer nannten den Palast Changdeok. Dahinter folgten die Paläste Gyeongbok (121 Personen), Changgyeong (46 Personen) und Deoksu (21 Personen).197 der befragten Ausländer, damit der größte Anteil, sprachen Chinesisch. 101 waren Englischsprachige und 58 Japanischsprachige.