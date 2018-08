Koreas wollen auf Generalsebene über Spannungsabbau sprechen

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea wollen auf Generalsebene über den Spannungsabbau sprechen.Die neunten Gespräche auf Generalsebene finden heute im Waffenstillstandsort Panmunjom statt.Südkoreas Verhandlungsführer, Generalmajor Kim Do-gyun, sagte vor den für 10 Uhr anberaumten Gesprächen, dass grundlegende Schritte für die Reduzierung militärischer Spannungen und die Schaffung von Vertrauen angestrebt würden.Ein Schwerpunkt liege auf Themen, die bei der letzten Gesprächsrunde vor 47 Tagen erörtert worden waren.Voraussichtlich wird eine Entwaffnung der gemeinsamen Sicherheitszone JSA in der Demilitarisierten Zone (DMZ) thematisiert. Auch über die Verwandlung der de facto-Seegrenze Nördliche Grenzlinie in eine Friedenszone soll offenbar gesprochen werden.Andere wahrscheinliche Themen sind der Abzug von Soldaten und Gerät aus den Wachposten an der Grenze und gemeinsame Ausgrabungen von sterblichen Überresten von Gefallenen des Koreakriegs an der DMZ.