Wirtschaft Börse in Seoul kann leicht zulegen

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag leicht zulegen können.



Der Leitindex Kospi rückte um 0,08 Prozent auf 2.295,26 Zähler vor.



Laut Analysten seien die Aktien in Seoul allgemein wegen schwächelnder Technologie- und Autowerte unter Druck, auch wenn sich die Situation wegen guter Zahlen der großen Hersteller zum zweiten Quartal aufgehellt habe.



Die Leistungen im zweiten Quartal seien verglichen mit den Erwartungen nicht schlecht gewesen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities Co.