Stapellauf von Drachenbooten gesamtkoreanischer Teams gefeiert

Photo : YONHAP News

Der Stapellauf der Drachenboote für die gesamtkoreanischen Teams bei den Asienspielen im August ist gefeiert worden.Bei der Zeremonie am Dienstag in Chungju wünschten sich südkoreanische Nationalsportler Erfolg und Sicherheit bei den Asienspielen.Beide Drachenboote für die gesamtkoreanischen Teams baute ein südkoreanisches Unternehmen.In einem Drachenboot-Wettbewerb bilden zehn Paddler, ein Steuermann und ein Trommler ein Team. Bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang werden jeweils sechs Athletinnen und Athleten aus Süd- und Nordkorea, insgesamt 24 Sportler, in den Wettbewerben der Damen und Herren starten.