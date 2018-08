Von Nordkorea übergebene Gebeine von US-Kriegsgefallenen werden nach Hawaii geschickt

Photo : YONHAP News

Die von Nordkorea übergebenen Gebeine von 55 US-Gefallenen im Koreakrieg werden am heutigen Mittwoch in die USA geschickt.Eine Zeremonie hierfür findet auf der US-Luftwaffenbasis Osan in Südkorea statt. Daran werden 500 Vertreter aus Südkorea und den USA teilnehmen, darunter der südkoreanische Verteidigungsminister Song Young-moo, der Befehlshaber des US-südkoreanischen Kommandos Vincent Brooks und der US-Botschafter in Seoul, Harry Harris.Anschließend wird ein Transportflugzeug vom Typ C-17 die sterblichen Überreste zur Luftwaffenbasis Hickam auf Hawaii transportieren. Dort wird US-Vizepräsident Mike Pence die Gebeine in Empfang nehmen. Die Behörde für die Suche nach Kriegsgefangenen und -vermissten (DPAA) des US-Verteidigungsministeriums wird dort die Gebeine identifizieren.Laut einem Vertreter des UN-Kommandos werden die Gebeine, die als solche von US-Soldaten identifiziert werden, ihren Hinterbliebenen in den USA übergeben. Solche von Soldaten aus Südkorea oder anderen Teilnehmerstaaten im Koreakrieg unter dem Dach der UNO würden in die betreffenden Staaten geschickt.Die Rückführung der Gebeine von US-Gefallenen zählt zu den Vereinbarungen beim USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni. Nordkorea übergab am 27. Juli, dem Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstands im Koreakrieg, die Gebeine von 55 vermutlichen US-Soldaten.