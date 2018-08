Südkoreas Exporte legen im Juli um 6,2 Prozent zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Exporte haben im Juli um 6,2 Prozent im Vorjahresvergleich zugelegt.Die Ausfuhren hatten einen Wert von 51,88 Milliarden Dollar, geht aus Daten des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie hervor.Im Juni waren die Ausfuhren wegen der geringeren Anzahl an Arbeitstagen und eines hohen Basiseffekts noch zurückgegangen.Die Importe verzeichneten im Juli einen Anstieg um 16,2 Prozent auf 44,88 Milliarden Dollar.Daraus ergibt sich ein Handelsüberschuss in Höhe von 7,01 Milliarden Dollar. Die Ausfuhren sind damit 78 Monate in Folge höher als die Einfuhren.