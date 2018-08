Wirtschaft Verbraucherpreise klettern im Juli um 1,5 Prozent

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im Juli um 1,5 Prozent im Vorjahresvergleich geklettert.



Das teilte das Statistische Amt mit.



Vor allem die Preise für Agrarprodukte und Dienstleistungen sorgten dafür, dass der Anstieg über der Marke von einem Prozent blieb. Im Juni hatte das Plus ebenfalls 1,5 Prozent betragen.



Das Juli-Ergebnis liegt hinter der Prognose der Zentralbank von zwei Prozent für dieses Jahr zurück. Dies sorgte für Spekulationen, dass die Geldpolitik in den kommenden Monaten schrittweise gestrafft werden könnte.



Agrarprodukte verteuerten sich um 1,5 Prozent nach 1,8 Prozent im Juni. Industriegüter kosteten zwei Prozent mehr als im Vorjahresmonat nach einem Plus von 1,8 Prozent im Juni.



Für Dienstleistungen musste im Schnitt 1,4 Prozent mehr gezahlt werden, im Juni hatte die Teuerung bei 1,6 Prozent gelegen.



Die Kerninflation, für deren Berechnung die stark schwankenden Öl- und Nahrungsmittelpreise nicht berücksichtigt werden, legte um 1,1 Prozent zu.