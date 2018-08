Vize-Vereinigungsminister will Anlagen für Familientreffen inspizieren

Photo : KBS News

Vize-Vereinigungsminister Chun Hae-sung will die Anlagen für das innerkoreanische Familientreffen inspizieren.Er reist dafür heute in das nordkoreanische Geumgang-Gebirge, wo in einem Monat die Wiedersehen von seit dem Koreakrieg (1950-53) voneinander getrennten Familienmitgliedern erfolgen sollen.Chung wolle nach Angaben seines Ministeriums auch die rund 50 Arbeiter ermutigen, die dort Ausbesserungsarbeiten vornehmen.Die Reparaturarbeiten sollen rechtzeitig bis zum 15. August abgeschlossen werden, damit die Verwandten-Treffen wie geplant vom 20. bis 26. August stattfinden können.Auf Nachfrage der Medien, ob die Reise des Ministers auch mit der Wiederaufnahme der Touren zum Geumgang-Gebirge in Zusammenhang stehe, hieß es, dass es einzig um die effektive Verwirklichung der Familientreffen gehe.Letzte Woche Mittwoch hatten beide Koreas die Ergebnisse ihrer Nachforschungen zu gesuchten Familienmitglieder ausgetauscht. Auf der Grundlage dieser Daten wollen beide Teilstaaten am Samstag die endgültige Liste der jeweils 100 Menschen aus Süd- und Nordkorea austauschen, die ihre Verwandten aus dem anderen Landesteil wiedersehen dürfen.