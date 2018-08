Präsidialamt dementiert Bericht über Korea-Gipfel im August

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat Medienberichte zurückgewiesen, dass ein weiterer Korea-Gipfel Ende August stattfinden könnte.Zu einem Korea-Gipfel sei bisher nichts entschieden worden, hieß es in einer heutigen SNS-Mitteilung eines hochrangigen Beamten des Präsidialamtes an die Presse.Die Mitteilung bezieht sich auf die Spekulation, dass Geheimdienstchef Suh Hoon bald Nordkorea besuchen könnte. Der Zweck des Besuchs bestehe offenbar darin, das für den Herbst in Nordkorea geplante innerkoreanische Gipfeltreffen auf Ende dieses Monats vorzuziehen.Der Beamte des Präsidialamts sagte jedoch gestern, dass das Tempo der Entwicklung der innerkoreanischen Angelegenheiten unberechenbar sei.Das zweite Treffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un fand am 26. Mai, knapp einen Monat nach dem ersten Treffen, unangekündigt und im Geheimen statt. Erst nach Moons Rückkehr nach Seoul wurde darüber berichtet.