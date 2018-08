Einweg-Plastiktüten werden in Hypermärkten vollständig verboten

Photo : YONHAP News

In Hyper- und Supermärkten wird die Nutzung von Einweg-Plastiktüten vollständig verboten.Das Umweltministerium teilte mit, dass entsprechende Änderungen gesetzlicher Bestimmungen zur Förderung des sparsamen Umgangs mit Ressourcen und des Recyclings ab Donnerstag 40 Tage lang angekündigt würden.Demnach werden Einweg-Plastiktüten, die zurzeit in Hyper- und Supermärkten entgeltlich angeboten werden, vollständig verboten. Die Entscheidung beruht darauf, dass jeder Südkoreaner 414 Einweg-Plastiktüten im Jahr verwendet, während jeder EU-Bürger nur 198 Plastiktüten verbraucht.Die Bäckereien werden neu auf die Liste von Geschäftsarten gesetzt, in denen es verboten ist, kostenfrei Einweg-Plastiktüten an die Kunden auszugeben.Fünf Plastikprodukte, darunter bei Wäschereien verwendete Bekleidungsschutzhüllen und Wegwerf-Plastik-Handschuhen, werden zusätzlich auf die Liste der Produkte der erweiterten Herstellerverantwortung (EHV) gesetzt. Die der EHV unterstellten Hersteller sollen die Kosten für das Recycling mittragen.