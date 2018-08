Nordkoreas Außenminister in Singapur erwartet

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho wird voraussichtlich am Freitag zur Teilnahme am Asiatischen Regionalforum (ARF) in Singapur eintreffen.Wie aus diplomatischen Kreisen in Seoul verlautete, werde Ri mit Air China über Peking nach Singapur fliegen.Unterdessen schließt das Außenministerium in Seoul die Möglichkeit eines innerkoreanischen Außenministertreffens in Singapur nicht aus.Außenministerin Kang Kyung-wha hatte vor ihrem Abflug nach Singapur gesagt, es sei logisch, wenn die Außenminister beider Koreas nach bilateralen Gipfeltreffen an einer Tagung gemeinsam teilnehmen und einander treffen würden.