Südkorea genehmigt Nordkorea-Besuch von Hyundai-Delegation für Gedenkfeier

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Besuch einer Delegation der Unternehmensgruppe Hyundai in Nordkorea genehmigt.Das teilte das Vereinigungsministerium mit.Eine 15-köpfige Delegation der Hyundai Group will am Freitag den Berg Geumgang besuchen, um dort eine Gedenkfeier zum 15. Todestag des verstorbenen Vorsitzenden Chung Mong-hun zu veranstalten. Zur Gruppe zählen Hyun Jeong-eun, Chungs Ehefrau und Chefin der Unternehmensgruppe, sowie der Chef von Hyundai Asan Lee Young-ha.Die Hyundai Group hatte nach Chungs Tod am 4. August 2003 jedes Jahr in der Tourismuszone des Bergs Geumgang eine Gedenkzeremonie veranstaltet. Wegen der angespannten innerkoreanischen Beziehungen konnte seit 2016 jedoch keine Zeremonie mehr zustande kommen.In der Branche wird davon ausgegangen, dass Hyun änlässlich des Besuchs mit Nordkoreanern über eine Wiederaufnahme innerkoreanischer Touren in die Bergregion diskutieren werde, die Hyundai Asan angeboten hatte. Das Vereinigungsministerium erläuterte, dass es den Antrag aus humanitären Gründen genehmigt habe.