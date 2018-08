US-Außenministerium spricht Unterstützung für Schließung von Industriepark Kaesong von 2016 aus

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium hat seine Position bekräftigt, eine Schließung der innerkoreanischen Industriezone Kaesong zu unterstützen.Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Mittwoch.Ein Beamter des US-Außenministeriums sagte am Dienstag (Ortszeit), das Ressort unterstütze die Entscheidung von 2016, den Industriekomplex Kaesong angesichts der destabilisierenden und provokativen Handlungen Nordkoreas zu schließen. Der Kommentar erfolgte, nachdem Nordkorea die Wiederaufnahme des Betriebs verlangt hatte.Die Entscheidung spiegele die wachsende Besorgnis in der Region über die zunehmende Bedrohung Nordkoreas und die eklatante Missachtung mehererer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats wider, hieß es weiter.Das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ hatte am Dienstag die südkoreanische Regierung angesichts der Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Nordkorea kritisiert. Die Zeitung hatte die Wiederaufnahme der Produktion in Kaesong und der innerkoreanischen Touren in den Berg Geumgang verlangt.