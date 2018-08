Neuer Hitzerekord in Korea - 41 Grad in Hongcheon

Photo : KBS News

Die Temperaturen in Südkorea haben am Mittwoch erneut Rekordwerte erreicht.In Hongcheon in der Provinz Gangwon kletterte das Quecksilber auf 41 Grad. Es war der offiziell höchste Wert seit der Einführung der Wetterbeobachtung im Jahr 1904. Der bisher höchste offizielle Rekord lag bei 40 Grad in Daegu in der Provinz Nord-Gyeongsang am 1. August 1942.Auch in der Hauptstadt Seoul wurde heute mit 39,6 Grad ein neuer Rekordwert registriert.Das Wetteramt erwartet, dass die Temperaturen noch weiter steigen.