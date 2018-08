Kultur ASEAN-Minister zeigen Interesse an Korea-Welle

Die Außenminister des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN haben Interesse an der Korea-Welle, der Beliebtheit koreanischer Kulturprodukte im Ausland, gezeigt.



Nach Angaben von Außenministerin Kang Kyung-wha seien koreanische Popmusik und Fernsehserien eher zufällig ein Thema beim ASEAN-Treffen in Singapur geworden.



Sie habe am Mittwoch mit dem myanmarischen Minister für Internationale Kooperation Kyaw Tin über die Korea-Welle Myanmar gesprochen.



Koreanische Kultur sei in dem Land so präsent, dass viele junge Menschen statt des englischen Worts "daddy" für Vater das koreanische Pendant "abeoji" verwendeten.



Er äußerte zudem die Hoffnung, dass die südkoreanische Regierung jungen Start-up-Unternehmern aus Myanmar bei der Kooperation mit Südkorea hilft.



Auch Malaysias Außenminister Saifuddin Abdullah sprach im Gespräch mit der südkoreanischen Chefdiplomatin die Beliebtheit des K-Pop in seinem Land an.



Kang hat in dem Gespräch die Bedeutung des Personen- und Kulturaustausches zwischen Südkorea und ASEAN hervorgehoben. Auch erläuterte sie die Neue Südpolitik der Regierung in Seoul, die auf eine Stärkung der Beziehungen mit Südostasien abzielt.