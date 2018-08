Internationales Südkorea hilft Opfern von Waldbränden in Griechenland

Südkorea wird zur Unterstützung der Opfer von Waldbränden in Griechenland Hilfe im Wert von 300.000 Dollar leisten.



Im Großraum Athen hatte es seit dem 23. Juli eine Reihe von Waldbränden gegeben, die als die schwersten in Europa seit dem 20. Jahrhundert gelten.



Am Sonntag stieg die Zahl der Todesopfer auf 91, 25 Menschen werden noch immer vermisst. Rund 180 Menschen wurden verletzt, etwa 600 Häuser sind zerstört oder beschädigt.