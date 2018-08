Washington kommentiert Medienbericht über Bau von ICBM durch Nordkorea nicht

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat sich hinsichtlich eines jüngsten Medienberichts vorsichtig gezeigt, dass Nordkorea anscheinend im Geheimen neue ballistische Interkontinentalraketen (ICBM) baue.Die Sprecherin des Büros für Ostasien- und Pazifik-Angelegenheiten des Außenministeriums, Katina Adams, sagte am Mittwoch (Ortszeit), das Ministerium kommentiere nachrichtendienstliche Angelegenheiten nicht. Sie war nach einer Position zu dem Bericht gefragt worden.Der Präsident sei davon überzeugt, dass Kim Jong-un die in Singapur erzielten Vereinbarungen respektieren werde, sagte sie weiter.Der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Hogan Gidley, sagte, man wolle den Bericht weder bestätigen noch dementieren.Die US-Tageszeitung „Washington Post“ hatte am Montag geschrieben, US-Spionagebehörden hätten Anzeichen entdeckt, die darauf hindeuten, dass in einer großen Rüstungsfabrik am Stadtrand Pjöngjangs mit Flüssigtreibstoff betriebene Interkontinentalraketen gebaut würden.