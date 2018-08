Internationales Vier südkoreanische Touristen bei Zugkollision in der Nähe von Machu Picchu verletzt

Bei einer Zugkollision in der Nähe von Machu Picchu, der weltberühmten Touristenattraktion in Peru, sind vier südkoreanische Touristen verletzt worden.



Laut dem südkoreanischen Außenministerium und der Nachrichtenagentur Reuters stießen zwei Touristenzüge am Dienstag (Ortszeit) in Ollantaytambo, meherere Meilen von Machu Picchu entfernt, zusammen.



35 südkoreanische Touristen waren an Bord. Eine Frau habe sich Knochenbrüche zugezogen, drei weitere Touristen seien leicht verletzt worden. Alle anderen Fahrgäste seien unversehrt geblieben, teilte das Außenministerium mit.



Reuters berichtete unter Berufung auf die lokale Polizei, dass mindestens 13 ausländische Touristen bei dem Unglück verletzt worden seien, darunter fünf schwer.



Die genaue Unfallsursache ist noch nicht bekannt.