60 Prozent der Südkoreaner befürworten Neustart von Geumgang-Touren und Industriepark Kaesong

Photo : YONHAP News

Drei von fünf Südkoreanern befürworten die Wiederaufnahme innerkoreanischer Touren zum Berg Geumgang und der Produktion im innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte der Forschungsdienst der Nationalversammlung am Dienstag.61 Prozent der Befragten sprachen sich für den Neustart von Touren in die nordkoreanische Bergregion an der Ostküste aus. 60,5 Prozent befürworteten die Wiederinbetriebnahme des Industriekomplexes in Kaesong.62,3 Prozent sagten, dass die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea entsprechend den Fortschritten bei den Verhandlungen über die Denuklearisierung schrittweise erfolgen sollte. 18,7 Prozent forderten einen solchen Schritt erst nach einer vollständigen Denuklearisierung, während sich 15,6 Prozent eine sofortige Wiederaufnahme wünschten.Trotz der verbesserten Beziehungen zu Nordkorea glaubten 53 Prozent, dass keine Wiedervereinigung nötig sei, sollten Süd- und Nordkorea friedlich koexistieren können. 77,8 Prozent sagten, man sollte die Wiedervereinigung nicht eilig anstreben sondern müsse abwarten, bis angemessene Bedingungen vorliegen würden.Hankook Research befragte im Auftrag des Forschungsdienstes vom 25. bis 28. Juni 1.200 Einwohner. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 2,8 Prozent.