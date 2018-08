Gebeine von US-Gefallenen des Koreakriegs werden heimgebracht

Photo : KBS News

Die letzte Woche von Nordkorea übergebenen Gebeine von 55 US-amerikanischen Gefallenen im Koreakrieg sind in die USA zurückgeschickt worden.Die Gebeine wurden am Mittwoch auf der US-Luftwaffenbasis Osan in Südkorea Richtung Luftwaffenbasis Hickam auf Hawaii geschickt. Ein Transportflugzeug mit den Gebeinen an Bord wird voraussichtlich am Donnerstagvormittag koreanischer Zeit auf Hawaii landen.US-Vizepräsident Mike Pence kam inzwischen auf Hawaii an, um an der Zeremonie für den Empfang der Gebeine teilzunehmen. Auf dem Weg dorthin ließ Pence in Kalifornien Hinterbliebene von zwei im Koreakrieg gefallenen Luftwaffenoffizieren ins Flugzeug einsteigen.Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, dass nach Ergebnissen einer vorläufigen Untersuchung in Südkorea die übergebenen sterblichen Überreste wahrscheinlich Gebeine von US-Gefallenen seien. Unter den zurückgegebenen Gegenständen gebe es auch Erkennungsmarken.