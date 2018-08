Hauptstädter erleben heißeste Tropennacht

Photo : YONHAP News

Die Einwohner der Hauptstadt Seoul haben von Mittwoch auf Donnerstag die heißeste Tropennacht erlebt.Nach Angaben des Koreanischen Wetteramtes sanken die Temperaturen in der Nacht nicht unter 30,3 Grad. Das war der höchste Tiefstwert in der Nacht seit dem offiziellen Beginn der Wetterbeobachtung in Seoul im Jahr 1907.In Korea wird von einer tropischen Nacht gesprochen, wenn die Temperaturen bis in den Zeitraum von 6 bis 9 Uhr nicht unter 25 Grad sinken.In der letzten Nacht wurde erstmals der Wert von 30 Grad nicht unterschritten. Ähnlich heiße Tropennächte gab es zuletzt am 8. August 2013 und am 22. Juli dieses Jahres. In beiden Fällen waren die Hitzerekorde in Gangneung in der Gangwon-Provinz registriert worden.Auch in Incheon wurde die seit Aufzeichnung der Wetterdaten im Jahr 1904 höchste Nachttemperatur gemessen, und zwar 29,1 Grad.Tropische Nächte herrschen bereits seit 16 Tagen in Folge in Busan, seit 15 Tagen in Yeosu, 13 in Gwangju und 12 in Daejeon und Seoul.