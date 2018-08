Außenministerin sagt Laos nach Dammbruch Hilfe zu

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat Laos nach dem Dammbruch Hilfe zugesagt.Im Gespräch mit ihrem Amtskollegen Saleumxay Kommasith in Singapur bot sie größte Anstrengungen an, damit die von den Überflutungen betroffenen Menschen bald wieder auf eigenen Füßen stehen können.Die Regierung in Seoul hat bereits humanitäre Hilfe im Wert von einer Million Dollar zugesagt und am letzten Wochenende medizinische Einsatzkräfte geschickt.Der laotische Chefdiplomat sprach seinen Dank für die aufmunternden Worte von Präsident Moon Jae-in und Bereitstellung von Hilfe aus.Bei ihrem Treffen brachten die Außenminister außerdem die Hoffnung zum Ausdruck, dass beide Länder ihre Beziehungen fortentwickeln können.