Zahl der Hitzepatienten auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Hitzepatienten in diesem Sommer ist auf ein Rekordhoch gestiegen.Bis Dienstag wurden 2.355 Patienten wegen hitzebedingter Beschwerden gemeldet. 29 von ihnen verstarben. Das ist die höchste Zahl seit der Einführung der entsprechenden Statistiken durch die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention im Jahr 2011.549 Patienten, die wegen hitzebedinger Beschwerden eine Notfallaufnahme aufsuchten, wurden ins Krankenhaus eingewiesen. 150 mussten auf der Intensivstation behandelt werden.Den größten Anteil machten die über 65-Jährigen mit 720 Patienten aus. Über 600 Erkrankte waren in ihren Dreißigern und Vierzigern.Wegen tropischer Nächte sind etwa 14 Prozent der Patienten in den Abend- und Nachtstunden von 19 Uhr bis 6 Uhr erkrankt.Unterdessen kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Reihe von Stromausfällen. Das wird auf die deutlich gestiegene Stromnachfrage wegen der Nutzung von Klimaanlagen zurückgeführt.