Nationales Regierung kontrolliert Verwendung von Wegwerfbechern in Cafés und Fastfood-Restaurants

Das Umweltministerium hat am Donnerstag Kontrollen über die Nutzung von Wegwerfbechern in Cafés und Fastfood-Restaurants begonnen.



Die Kontrollen erfolgen gemäß dem Verbot der Nutzung von Wegwerfbechern innerhalb solcher Läden. Sie sollen ursprünglich am gestrigen Mittwoch begonnen haben, wegen der fehlenden Richtlinien wurde der Start um einen Tag verschoben.



Sollte ein Mitarbeiter einen Wegwerfbecher anbieten, ohne den Kunden danach zu fragen, wird ein Bußgeld von bis zu zwei Millionen Won (1.780 Dollar) verhängt.



Das Umweltministerium und die Gebietskörperschaften verzichteten darauf, ein Bußgeld aufgrund von Anzeigen mit Fotos zu belegen.



Das Ministerium hatte zuvor mit 16 Kaffeehäuser- und fünf Fastfood-Ketten freiwillige Abkommen für die Reduzierung der Zahl der Wegwerfbecher abgeschlossen.