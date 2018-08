Laotische Regierung stuft Dammbruch als vom Menschen verursachte Katastrophe ein

Photo : KBS News

Die laotische Regierung hat den Dammbruch in der Vorwoche nicht als Naturkatastrophe sondern als vom Menschen verursachte Katastrophe eingestuft.Die entsprechende Äußerung habe der stellvertretende Premierminister Sonexay Siphandone gemacht, berichtete die laotische Tageszeitung „Vientiane Times“ am Donnerstag. Ein Hilfsdamm eines im Bau befindlichen hydroelektrischen Damms in der Provinz Attapeu stürzte am 23. Juli ein.Es müssten spezielle Entschädigungen erfolgen. Die Überschwemmungen seien durch Dammrisse verursacht worden, sagte er weiter. Damit wurde de facto der Verdacht auf mangelhafte Bauarbeiten erhoben.Die laotische Regierung gab bekannt, dass sie unter Beteiligung von Experten aus Thailand und Südkorea die Unglücksursache präzise untersuchen werde.Das südkoreanische Unternehmen SK Engineering & Construction, das den hydroelektrischen Damm baut, hält es dagegen für wahrscheinlicher, dass es sich um eine Naturkatastrophe als Folge starker Regenfälle handelt.Nach Angaben der laotischen Behörden gibt es 13 Todesopfer und 118 Vermisste. Der Umfang der Sachschäden wegen der Überflutungen in der Umgebung lässt sich derzeit kaum bemessen.