Weißes Haus: Trump erhielt Brief von Nordkoreas Machthaber

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Weißen Hauses hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch einen Brief vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erhalten.Trump habe das Schreiben beantwortet und dieses werde in Kürze zugestellt, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders am Donnerstag.Details zum Inhalt machte die Sprecherin nicht bekannt, doch gehe es in der Korrespondenz um Folgemaßnahmen zu ihrem Spitzentreffen in Singapur.Auf die Frage, ob Gespräche über ein weiteres Treffen der beiden stattfänden, sagte Sanders, dass zurzeit nichts geplant sei. Washington stehe einer solchen Diskussion aber aufgeschlossen gegenüber.Zu der Frage, ob Trump mit Nordkoreas Fortschritten bei der Denuklearisierung zufrieden sei, sagte die Sprecherin, dass der Präsident so lange nicht vollständig zufrieden sei, bis ganz Korea denuklearisiert sei.Die Sprecherin erkannte an, dass es Bewegungen in Richtung des Fortschritts und der anhaltenden Kooperation mit Nordkorea gebe. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die Übergabe von Gebeinen von 55 US-Soldaten, die im Koreakrieg (1950-53) gefallen waren.