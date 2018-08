USA verhängen Sanktionen gegen russische Bank wegen Nordkorea

Photo : KBS News

Die USA haben Sanktionen gegen eine russische Bank wegen angeblicher Hilfe für Nordkoreas Atomprogramm verhängt.Das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums warf der Bank vor, einem Nordkoreaner geholfen zu haben, der mit den Massenvernichtungsprogrammen Nordkoreas in Verbindung stehe.Bei dem Institut handle es sich um die Agrosoyuz Commercial Bank. Es gehe um eine große Transaktion, die die Bank für den Vertreter der nordkoreanischen Devisenbank in Moskau, Han Jang-su, durchgeführt habe.Auch verhängte das Büro Sanktionen gegen einen nordkoreanischen Geschäftsmann in Moskau sowie zwei nordkoreanische Firmen.Die USA würden weiterhin die eigenen Sanktionen sowie der UN-Sanktionen gegen Pjöngjang umsetzen, um illegale Finanzströme nach Nordkorea zu stoppen, hieß es in einer Erklärung von Finanzminister Steven Mnuchin.