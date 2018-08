Seoul gibt Position zu neuen eigenen US-Sanktionen gegen Nordkorea bekannt

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat ihre Position zu den neuen Sanktionen der USA gegen Nordkorea bekannt gegeben.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, die neuen Strafmaßnahmen des Büros für die Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums (OFAC) seien Ausdruck des starken Willens der USA, die Sanktionen gegen Nordkorea gewissenhaft umzusetzen, um die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen.Die OFAC setzte am Freitag unter anderem die in Russland registrierte Agrosoyuz Commercial Bank auf die Sanktionsliste. Der Bank wird vorgeworfen, dem Leiter der Filiale der nordkoreanischen Devisenbank in Moskau, Han Jang-su, wichtige Transsaktionen ermöglicht zu haben.Seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung ist es das elfte Mal, dass die USA eigene Sanktionen gegen das kommunistische Land verhängt hat.