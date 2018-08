China drängt Südkorea zur Lösung des THAAD-Streits

Photo : YONHAP News

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat die Regierung in Seoul aufgerufen, den Streit um die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea zu lösen.Es sei nötig, eine "komplette Lösung" zu finden, sagte Wang laut südkoreanischen Regierungsbeamten bei einem Treffen mit seiner südkoreanischen Amtskollegin Kang Kyung-wha am Rande des ASEAN-Regionalforums in Singapur.Die USA hatten im vergangenen Jahr eine THAAD-Batterie im südlichen Teil Südkoreas aufgestellt, um gegen potenzielle Raketenangriffe durch Nordkorea gewappnet zu sein.China hatte gegen die Stationierung der US-Abwehrraketen im Nachbarland heftig protestiert, weil es seine eigenen Sicherheitsinteressen durch THAAD bedroht sieht.