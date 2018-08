Aus Nordkorea zurückgeführte sterbliche Überreste von US-Soldaten noch nicht identifiziert

Photo : KBS News

Die zuletzt aus Nordkorea übergebenen sterblichen Überreste von im Korea-Krieg gefallenen US-Soldaten sind noch nicht identifiziert worden.Der zuständige Beamte des Verteidigungsministeriums in Washington teilte mit, Nordkorea habe deutlich gemacht, dass es sich bei den Überresten, die in 55 Särgen übergeben wurden, vermutlich um solche von US-Soldaten handle. Nordkorea habe nach eigenen Angaben nicht genau feststellen können, von wie vielen Menschen die Überreste stammten.Der US-Beamte schloss die Möglichkeit nicht aus, dass sich Leichenteile eines Soldaten in zwei Särgen befinden könnten.