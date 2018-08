Teil von US-Bundesstraße nach koreanischstämmigem Oberst benannt

Photo : YONHAP News

Eine Teilstrecke der US-Bundesstraße Nummer Fünf ist nach einem koreanischstämmigen Oberst benannt worden.Wie aus informierten Kreisen verlautete, wird der betroffene Streckenabschnitt im Landkreis Orange County in Kalifornien, die den Süd- und Nordteil im Westen der USA verbindet, nun "Bundesstraße zum Gedenken an Oberst Kim Young-Oak" heißen.Kim wurde als Sohn des koreanischen Unabhängigkeitskämpfers Kim Soon-kwon in Los Angeles geboren. Als US-Offizier nahm er am Zweiten Weltkrieg und am Korea-Krieg teil. Er wurde 2011 von dem Internetportal MSN.com zu den 16 größten Kriegshelden in der Geschichte der USA ausgewählt.