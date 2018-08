Beide Koreas tauschen Listen für Familienzusammenführungen aus

Photo : KBS News

Süd- und Nordkorea haben ihre Listen für die Zusammenführungen von getrennten Familien ausgetauscht.Das Vereinigungsministerium in Seoul teilte mit, Vertreter des südkoreanischen Rotkreuzverbandes sowie seines nordkoreanischen Gegenübers hätten am Waffenstillstandsort Panmunjom die endgültigen Listen für die 21. Familientreffen ausgehändigt.Die Listen enthielten die Namen von 100 Südkoreanern und 100 Nordkoreanern, die jeweils ihre während des Korea-Kriegs getrennten Angehörigen wiedersehen werden.Die Teilnehmer kommen zwischen dem 20. bis 26. August am nordkoreanischen Geumgang-Gebirge mit ihren Verwandten zusammen.Beide Koreas hatten Anfang Juli vorläufige Listen ausgetauscht, um den Verbleib der betroffenen Familienmitglieder im anderen Teil der koreanischen Halbinsel festzustellen.Unter den 200 Personen im Süden, die die nordkoreanischen Verwandten wiedersehen wollten, sind 122 noch am Leben. Unter den 250 Personen im Norden, mit denen die südkoreanischen Teilnehmer ein Wiedersehen wünschten, sind ebenfalls noch 122 am Leben.