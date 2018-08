Wissenschaft Südkorea auf Platz drei bei internationaler Chemie-Olympiade

Südkorea hat bei der internationalen Chemieolympiade in der Slowakei und der Tschechischen Republik den dritten Platz erreicht.



Die südkoreanischen Teilnehmer hätten bei dem Wettbewerb im vergangenen Monat drei Gold- und eine Silbermedaille geholt, teilte das Ministerium für Wissenschaft und ICT in Südkorea mit. Sie hätten sich damit den dritten Platz mit Großbritannien und der Tschechischen Republik geteilt.



Die USA und China hätten gemeinsam mit jeweils vier Goldmedaillen den ersten Platz belegt. Seit seiner ersten Teilnahme an dem jährlichen Wettbewerb 1992 gewann Südkorea insgesamt sieben Mal.