Südkoreas Außenministerin führt Gespräche über offizielles Ende des Koreakriegs

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat am Rande einer internationalen Sicherheitskonferenz in Singapur Gespräche über ein offizielles Ende des Koreakriegs geführt.Nach dem Abschluss einer Reihe von bilateralen Gesprächen am Rande des ASEAN-Regionalforums sagte sie am Samstag, mit den USA und China bedeutungsvolle Diskussionen hierüber geführt zu haben.Zu Pekings Haltung zur offiziellen Erklärung des Kriegsendes sagte sie, dass China aktive Unterstützung für die Ergebnisse des Koreagipfels und des USA-Nordkorea-Gipfels ausgesprochen habe. Auch wolle das Land weiter seine Rolle für die gründliche Umsetzung der Gipfeleinigungen spielen.Die betroffenen Parteien würden darüber sprechen, wann und wie der Koreakrieg offiziell für beendet erklärt werden könne. Das Ziel solle noch dieses Jahr erreicht werden, doch sei die Zeit für eine genaue Bekanntgabe noch nicht gekommen.Zu ihrem Treffen mit ihrem nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho in Singapur sagte Kang, dass beide keine formellen Gespräche geführt hätten, aber kurz Meinungen über die Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel und Wege zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung nach dem Gipfel im April ausgetauscht hätten.