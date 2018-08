Teilnehmer für innerkoreanische Familienzusammenführungen stehen fest

Photo : KBS News

Die Teilnehmer an den bevorstehenden innerkoreanischen Familienzusammenführungen stehen endgültig fest.Nach dem Austausch der Teilnehmerlisten mit Nordkorea gab das südkoreanische Vereinigungsministerium einige Teilnehmer bekannt.Die Familienzusammenführungen anlässlich des Unabhängigkeitstags am 15. August finden in zwei Runden am nordkoreanischen Berg Geumgang statt. Vom 20. bis 22. August treffen 93 südkoreanische Teilnehmer ihre Angehörigen in Nordkorea. Danach kommen 88 nordkoreanische Teilnehmer vom 24. bis 26. August mit ihren Verwandten aus Südkorea zusammen.Der älteste südkoreanische Teilnehmer beim ersten Treffen ist 101 Jahre alt. Der älteste Nordkoreaner ist 89 Jahre alt.Beim zweiten Treffen sind vier Nordkoreaner 91 Jahre alt, sie sind die ältesten unter den nordkoreanischen Teilnehmern. Der älteste aus Südkorea ist 100 Jahre alt.Die geplanten Treffen sind die ersten innerkoreanischen Familienzusammenführungen seit Oktober 2015.