Photo : YONHAP News

Der viermal gewählte Abgeordnete Chung Dong-young ist neuer Vorsitzender der Partei für Demokratie und Frieden.Die Oppositionspartei wählte am Sonntag auf einem nach der herben Niederlage bei den Kommunalwahlen vorgezogenen Parteitag Chung zu ihrem neuen Chef. Chung erhielt 68 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Wahlergebnisse kamen durch eine Abstimmung der Parteimitglieder und eine öffentliche Meinungsumfrage zustande.You Sung-yop, Choi Kyung-hwan, Huh Young und Min Young-sam wurden in den Parteivorstand gewählt.Chung sagte, er wolle die Friedenspartei in eine Partei für das Wohlergehen der Bürger verwandeln und alles daran setzen, das Wahlsystem zu reformieren. Sollte die Regierungspartei der Reform des Wahlsystems nicht zustimmen, wolle die Partei nicht für den Parlamentsbetrieb kooperieren, betonte er.