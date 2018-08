Wirtschaft Südkoreas Handel mit Iran wegen erneuter US-Sanktionen deutlich geschrumpft

Nach der Ankündigung erneuter Sanktionen gegen Teheran durch die USA ist der Handel Südkoreas mit Iran deutlich geschrumpft.



Washington kündigte am 8. Mai die Wiedereinführung der Sanktionen gegen Iran an und gewährte eine Schonfrist von 90 oder 180 Tagen je nach Warenart. Die Schonfrist für Autos, Gold, Eisen und Kohle läuft am Montag ab, am Dienstag treten die Sanktionen wieder in Kraft.



Die USA warnten, dass Staaten und Unternehmen, die mit Iran sanktionierte Güter handeln, Strafmaßnahmen drohen könnten. Daher reduzierten südkoreanische Unternehmen ihren Handel mit dem Gottesstaat.



Laut dem Koreanischen Verband für internationalen Handel schrumpften Südkoreas Ausfuhren in den Iran im ersten Halbjahr um 15,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 1,72 Milliarden Dollar. Im Juli ging das Exportvolumen um 19,4 Prozent zurück.