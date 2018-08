Finanzminister trifft Samsung-Vize

Photo : YONHAP News

Finanzminister Kim Dong-yeon hat den Vizevorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, getroffen.Kim besuchte am Montag die Fabrik des Elektronikriesen in Pyeongtaek und interessierte sich für Schwierigkeiten an Industriestandorten.Bei einer Diskussion besprachen beide Seiten die Schaffung eines Ökosystems für ein innovationsbasiertes Wachstum durch die Kooperation zwischen Zivilsektor und Regierung und die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen. Auch die Erschließung und Förderung von künftigen Wachstumsmotoren sowie Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation für die Koexistenz wurden erörtert.Neben Kim nahmen die Vizeminister für Wissenschaft und IT, für Beschäftigung und Arbeit sowie für kleine und mittlere Unternehmen an der Diskussion teil. Von Samsung waren auch Yoon Boo-keun, Vizevorsitzender von Samsung Electronics und die Chefs von Partnerfirmen anwesend.Ursprünglich war erwartet worden, dass Samsung anlässlich des Treffens Pläne für massive Investitionen und Beschäftigung bekannt gibt. Angesichts der Kritik, dass die Regierung bei Großunternehmen um Investitionen und Beschäftigung „bettele“ oder sie dazu dränge, wurde die Veröffentlichung verschoben.