Schon zehn Millionen Passagiere nutzten Terminal 2 des Flughafens Incheon

Photo : YONHAP News

Nur 200 Tage nach der Eröffnung des Terminals 2 am Internationalen Flughafen Incheon haben diesen bereits über zehn Millionen Fluggäste genutzt.Laut dem Flughafenbetreiber nutzten vom 18. Januar, dem offiziellen Eröffnungstag, bis 5. August zehn Millionen und 46.079 Passagiere den Terminal 2.Die gesamte Passagierzahl an beiden Terminals in dem Zeitraum belief sich auf 36,96 Millionen. Das waren 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Am 5. August wurde außerdem der Tagesrekord erneuert. An beiden Terminals wurden 219.259 Fluggäste gemeldet. Damit wurde der am 25. Februar verbuchte bisherige Rekord übertroffen.Laut einem Mitarbeiter der Flughafengesellschaft konnte die Zeit für das Ausreiseverfahren trotz der zugenommenen Passagieraufkommens dank der Eröffnung des Terminals 2 verkürzt werden.